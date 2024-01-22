Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку

Как сообщает пресс-служба СПЧ, он обратился к верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, а также в Международный комитет Красного Креста, Европарламент, Совет Европейского Союза и организацию Amnesty International.

«Призываем... осудить преступные действия украинских властей... использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», - написал Фадеев.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявио, что в результате обстрела рынка на западе Донецка погибли 27 человек, в этой связи 22 января был объявлен днём траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

