Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в международные организации обращение, в котором призвал осудить удар Вооружённых сил Украины по Донецку 21 января.
Как сообщает пресс-служба СПЧ, он обратился к верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, а также в Международный комитет Красного Креста, Европарламент, Совет Европейского Союза и организацию Amnesty International.
«Призываем... осудить преступные действия украинских властей... использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», - написал Фадеев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявио, что в результате обстрела рынка на западе Донецка погибли 27 человек, в этой связи 22 января был объявлен днём траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru