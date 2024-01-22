Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в международные организации обращение, в котором призвал осудить удар Вооружённых сил Украины по Донецку 21 января.

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Как сообщает пресс-служба СПЧ, он обратился к верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, а также в Международный комитет Красного Креста, Европарламент, Совет Европейского Союза и организацию Amnesty International.

«Призываем... осудить преступные действия украинских властей... использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», - написал Фадеев.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявио, что в результате обстрела рынка на западе Донецка погибли 27 человек, в этой связи 22 января был объявлен днём траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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