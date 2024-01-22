Мэр Донецка: ВСУ действовала по особой схеме при обстреле рынка

По словам главы администрации, ВСУ использовали осколочные снаряды 155-го (натовского) калибра, в частности, те, которые взрывались в воздухе. Схема обстрела, отметил Кулемзин, позволяла убить как можно больше мирных граждан, в том числе медиков и спасателей.

Мэр Донецка подчеркнул, что в атакованном украинской армией районе никогда не было военных объектов. Эксперты смогли определить, откуда ВСУ нанесли удар, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле рынка в Донецке.

