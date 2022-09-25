Глава СПЧ Фадеев предложил повысить до 50 лет призывной возраст натурализованных мигрантов

Призывной возраст россиян, получивших гражданство путем натурализации, можно увеличить с нынешних 27 до 45-50 лет, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Тема мобилизации, безусловно, очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство», - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.