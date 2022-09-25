Глава СПЧ Фадеев предложил повысить до 50 лет призывной возраст натурализованных мигрантов
Призывной возраст россиян, получивших гражданство путем натурализации, можно увеличить с нынешних 27 до 45-50 лет, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Тема мобилизации, безусловно, очень чувствительна для общества, здесь крайне высок запрос на справедливость и прозрачность процедуры. Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство», - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
По его словам, сейчас натурализованные граждане РФ старше 27 лет не подлежат призыву, однако на россиян по рождению такая норма не распространяется.
«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», - предложил Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин подписал накануне указ об отсрочке от мобилизации для студентов.
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