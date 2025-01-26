Меликов попросил взять под контроль дело о пытках мужчины в полиции
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram, что он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование по факту обращения дагестанца о пытках в отделе полиции в Московской области.
Речь идет о деле Магомеда Магомедова. Меликов выразил надежду, что компетентные органы проведут тщательное расследование и призовут к ответу всех виновных.
Ранее появилась информация, что Магомедова, жителя Подмосковья, пытали в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru