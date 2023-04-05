Глава СК РФ поручил дать правовую оценку действиям комиков Долгополова и Оганисяна

В сообщении говорится, что во время выступления в Берлине юмористы обыграли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Оганисян в своих соцсетях опубликовал запись с выступления, на которому Долгополов вручил ему пакет с позолоченной статуэткой.

«В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка», - добавили в СК.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила НСН, что позволяющие себе шутки в адрес погибшего военкора Владлена Татарского комики хотят дешевой славы на крови, и обществу следует отреагировать соответствующим образом.

