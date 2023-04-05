Глава СК РФ поручил дать правовую оценку действиям комиков Долгополова и Оганисяна
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с действиями комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что во время выступления в Берлине юмористы обыграли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
Оганисян в своих соцсетях опубликовал запись с выступления, на которому Долгополов вручил ему пакет с позолоченной статуэткой.
«В рамках проверки действиям Долгополова и Оганисяна будет дана правовая оценка», - добавили в СК.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила НСН, что позволяющие себе шутки в адрес погибшего военкора Владлена Татарского комики хотят дешевой славы на крови, и обществу следует отреагировать соответствующим образом.
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