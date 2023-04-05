Мизулина возмутилась пародией стендап комиков на смерть военкора Татарского

Она назвала отвратительным их миниатюру и отметила, что такие вещи недопустимы даже с общечеловеческой точки зрения.

«Докатились. Отвратительная шутка. [...] Сострадание, эмпатия вообще присутствуют? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма? - сказала она.

Мизулина также заявила, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям комиков.

