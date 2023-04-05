Мизулина возмутилась пародией стендап комиков на смерть военкора Татарского
5 апреля 202312:44
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина раскритиковала стендаперов Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки вонному корреспонденту Владлену Татарскому. Ее слова приводит News.ru.
Она назвала отвратительным их миниатюру и отметила, что такие вещи недопустимы даже с общечеловеческой точки зрения.
«Докатились. Отвратительная шутка. [...] Сострадание, эмпатия вообще присутствуют? Что вообще в их головах, если они считают, что это смешно? Или это одобрение терроризма? - сказала она.
Мизулина также заявила, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям комиков.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru