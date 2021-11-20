Глава СК РФ Бастрыкин и актриса Светличная обсудят нравственное воспитание

Планируется, что речь пойдет о духовно-нравственном и культурном развитии кадетов, студентов академий, а также молодых следователей, пишут в официальном сообщении.

Актриса планирует рассказать студентам о своем отце, участнике Великой Отечественной войны, офицером, получившим множество правительственных наград.

Ранее телеведущего Андрея Малахова вызвали на допрос в Следственный комитет Москвы по делу о пропавшей без вести актрисы Светланы Светличной, сообщает интернет-издание Lenta.ru. 25 октября стало известно о пропаже советской и российской актрисы Светланы Светличной. Она не выходила на связь с родственниками и была объявлена в розыск. На поиски заслуженной артистки РСФСР отправились специалисты поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» и десятки волонтеров. Позднее она появилась на съемках знаменитого ТВ-шоу Андрея Малахова. Ведущий выложил фото с актрисой, подписав его: «Нашлась!»

