Глава «секты Виссариона» арестован на два месяца

Глава секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, арестован в Новосибирске на два месяца, до 22 ноября. Соответствующее решение в среду принял суд, пишут «Известия».

Ему инкриминируют создание религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами.

Глава «секты Виссариона» задержан под Красноярском

Ранее в этот же день центральный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова и пресс-секретаря Торопа Вадима Редькина, сообщает РЕН ТВ.

Руководители секты были задержаны правоохранителями накануне.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН высказал версию, что задержание этих людей связано с желанием силовиков заработать звездочки и ордена.

«Такое ощущение, что кто-то опять себе звездочки и ордена себе зарабатывает и нужно показать товарищам наверху, что мы тут бдим и стоим на страже интересов. И поэтому придумываем врагов, придумываем проблемы, которые потом героически сами же решаем», - сказал Кураев, напомнив, что религиозная группа Виссариона существует 30 лет в виде локальной общины, не претендуя на господство над умами всех россиян, в своих таежных поселках.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АрестСекта
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры