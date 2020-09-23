Глава «секты Виссариона» арестован на два месяца

Ранее в этот же день центральный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова и пресс-секретаря Торопа Вадима Редькина, сообщает РЕН ТВ.

Руководители секты были задержаны правоохранителями накануне.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН высказал версию, что задержание этих людей связано с желанием силовиков заработать звездочки и ордена.

«Такое ощущение, что кто-то опять себе звездочки и ордена себе зарабатывает и нужно показать товарищам наверху, что мы тут бдим и стоим на страже интересов. И поэтому придумываем врагов, придумываем проблемы, которые потом героически сами же решаем», - сказал Кураев, напомнив, что религиозная группа Виссариона существует 30 лет в виде локальной общины, не претендуя на господство над умами всех россиян, в своих таежных поселках.



