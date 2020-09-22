«Ради звездочек». Кураев осудил разгром секты Виссариона

«Ряды пустых бутылок можно найти в любом алтаре. В любом храме есть на складе ряды пустых бутылок, не говоря уже о частных квартирах. Что касается оружия – надо уточнить, какое это было оружие – боевое или охотничье. Люди в тайге вообще-то живут. И есть ли хоть один случай употребления этого оружия членами этой секты? Такое ощущение, что кто-то опять себе звездочки и ордена себе зарабатывает и нужно показать товарищам наверху, что мы тут бдим и стоим на страже интересов. И поэтому придумываем врагов, придумываем проблемы, которые потом героически сами же решаем», - сказал Кураев.

Он также напомнил, что религиозная группа Виссариона существует 30 лет в виде локальной общины, не претендуя на господство над умами всех россиян, в своих таежных поселках. «Ну и ладно. Что, у них за последние годы появились новые доктрины и практики? Я не очень в это верю. Почему раньше они (правоохранительные органы - НСН) этого не замечали, а тут решили это сделать», - отметил собеседник НСН.

Кураев также выразил сомнение в правомочности обвинений руководства секты в психологическом насилии, так как неясно, что именно имеется ввиду.

«А главное, непонятно, что такое психологическое насилие. Любой педагогический процесс – это психологическое насилие. А армия? Там нет психологического насилия? А в православном монастыре? Если там есть ограничения во сне и в еде – так это и в православии есть. Контроль над личной жизнью людей? Так у нас православный телеканал "Спас" круглосуточно сообщает бегущей строкой, что большую часть года супруги не имеют права общаться в постели друг с другом, "запрещены венчания". Такой эвфемизм "в такие то дни венчания не совершаются". Что, следственные органы этим тоже займутся?» - задается вопросом собеседник НСН.

Он подчеркнул, что знаком с Виссарионом и не испытывает симпатии к нему, его учению и секте, но добавил, что «готов дискутировать с людьми только в том случае, если эти люди не в наручниках».

Тороп, Редькин и Ведерников руководят сектой «Церковь последнего завета» с 1991 года. При этом Тороп именовал себя сыном «божьим Христом под именем Виссарион». По версии СК, эти люди использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, из-за чего причинен тяжкий вред здоровью части последователей. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы.

