Глава «секты Виссариона» задержан под Красноярском

Задержанным предъявляются обвинения по статьям 111 и 239 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

«Церковь последнего завета» была создана бывшим слесарем и инспектором ДПС Сергеем Торопом в 1991 году, сообщает телеканал «360». Спустя четыре года после создания секты последователи Торопа основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Его самого они считают современным воплощением Иисуса Христа.







