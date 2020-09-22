Глава «секты Виссариона» задержан под Красноярском

Силовики задержали в Красноярском крае главу религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, известного как Виссарион. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Как сообщает ТАСС, задержаны и другие руководители секты. Речь идет о Вадиме Редькине и Владимире Ведерникове.

В результате проведенного в общине обыска правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия, патроны, ряды пустых бутылок, передает РЕН ТВ.

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Задержанным предъявляются обвинения по статьям 111 и 239 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

«Церковь последнего завета» была создана бывшим слесарем и инспектором ДПС Сергеем Торопом в 1991 году, сообщает телеканал «360». Спустя четыре года после создания секты последователи Торопа основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Его самого они считают современным воплощением Иисуса Христа.



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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Красноярский КрайСекта
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