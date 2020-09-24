Глава Салехарда заразился коронавирусом

Титовский отметил, что сейчас находится на самоизоляции дома, а все рабочие процессы перевел в дистанционный режим.

Салехард является административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. За минувшие сутки в ЯНАО заразились коронавирусом 80 человек, каждый шестой пришелся на Салехард.

По словам замглавы региона Татьяны Бучковой, рост напрямую вязан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей Ямала из отпусков и началом учебного года.

