Глава Салехарда заразился коронавирусом
Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом.
Чиновник написал в Instagram, что чувствует себя «нормально».
«Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере», - добавил он.
Титовский отметил, что сейчас находится на самоизоляции дома, а все рабочие процессы перевел в дистанционный режим.
Салехард является административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. За минувшие сутки в ЯНАО заразились коронавирусом 80 человек, каждый шестой пришелся на Салехард.
По словам замглавы региона Татьяны Бучковой, рост напрямую вязан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей Ямала из отпусков и началом учебного года.
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