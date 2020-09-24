Глава Салехарда заразился коронавирусом

Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заразился коронавирусом.

Чиновник написал в Instagram, что чувствует себя «нормально».

«Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере», - добавил он.

Глава Алтайского края заразился коронавирусом

Титовский отметил, что сейчас находится на самоизоляции дома, а все рабочие процессы перевел в дистанционный режим.

Салехард является административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. За минувшие сутки в ЯНАО заразились коронавирусом 80 человек, каждый шестой пришелся на Салехард.

По словам замглавы региона Татьяны Бучковой, рост напрямую вязан с сезонными процессами, в том числе с возвращением жителей Ямала из отпусков и началом учебного года.

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ФОТО: pixabay.com
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