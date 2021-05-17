Глава РПЦ объяснил стрельбу в школе Казани отсутствием религиозного воспитания

Патриарх Кирилл призвал воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики трагических событий, как недавнее происшествие в школе Казани. Об этом он заявил в видеообращении к участникам международных образовательных чтений.

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Он отметил, что согласен с тем, что необходимо усилить охрану школ, чтобы незнакомые лица не могли проникнуть в здание, а также обеспечить школы оборудованием, которое поможет контролировать все происходящее внутри и снаружи здания.

Но, по его словам, недостаточно внимания было уделено нравственной стороне вопроса, ценностям, под влиянием которых воспитываются сегодня дети и молодежь.

Ранее сообщалось, что виновник трагедии в Казани не смог с первого раза сдать экзамен по стрельбе для получения лицензии на оружие.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РелигияСтрелокКазаньПатриарх Кирилл
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