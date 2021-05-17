Правительство разработает план по защите школ от террористов

Мишустин отметил, что нужно принимать меры, чтобы не допустить инцидентов как в Казани в будущем.

Меры принимаются на фоне стрельбы, которая произошла на прошлой неделе в казанской школе. 19-летний стрелок беспрепятственно прошел внутрь учебного учреждения. В результате нападения погибли девять человек, еще 23 были ранены. Как сообщает телеканал «360», охрану в казанских школах до конца года решено усилить за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка районных подразделений по делам несовершеннолетних.

