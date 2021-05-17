Правительство разработает план по защите школ от террористов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что утвержден проект об антитеррористической защите летних лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает меры по обеспечению безопасности школ.

Новые требования должны будут соблюдаться в полном объеме в учреждениях по всей стране, подчеркнул премьер во время совещания со своими заместителями.

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Мишустин отметил, что нужно принимать меры, чтобы не допустить инцидентов как в Казани в будущем.

Меры принимаются на фоне стрельбы, которая произошла на прошлой неделе в казанской школе. 19-летний стрелок беспрепятственно прошел внутрь учебного учреждения. В результате нападения погибли девять человек, еще 23 были ранены. Как сообщает телеканал «360», охрану в казанских школах до конца года решено усилить за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка районных подразделений по делам несовершеннолетних.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ШколыБорьба С ТерроризмомПравительство
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