Названы сроки открытия туристических направлений в России
Наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приёму отдыхающих из других регионов в начале июля. О таких сроках объявила руководитель Федерального агентство по туризм Зарина Догузова. Она выразила надежду на продолжение снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.
Как подчеркнула Догузова, главная задача Ростуризма - организация безопасного отдыха соотечественников в нынешнем курортном сезоне, передает РИА ФАН. На этой неделе уже в 40 регионах открылись гостиницы, санатории и другие объекты размещения.
Догузова отметила, что сегодня первый самолет авиакомпании «Россия» отправился из Москвы в Сочи в рамках летней чартерной программы. Таким образом, на Кубани курортный сезон считается открытым. Также на этой неделе полетят самолеты начнут летать в Калининград, а 28 июня стартует летняя водная навигация.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко прогнозировал, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru