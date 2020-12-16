Глава Росстата рассказал о планах по переписи населения
Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии «больших данных» в режиме эксперимента. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков. Он подчеркнул, что искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи, пишет РИА Новости.
Малков отметил, что все операторы мобильной связи владеют информацией о перемещениях своих абонентов. На основе этих данных ведомство получит сведения о количестве населения муниципальных районов и городских округов, что позволит, в том числе, уточнить результаты переписи, подчеркивает RT.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.
В некоторых отдалённых и труднодоступных регионах РФ она стартовала 1 октября 2020 года, поскольку провести её там в короткие сроки невозможно.
А ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщал, что использование переписчиками планшетов позволит собирать данные о россиянах в два раза быстрее. Переписчиков можно будет узнать по брендированному шарфу красно-синей расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубому жилету со светоотражающими полосами и логотипом переписи. У сотрудника обязательно должны быть нагрудное удостоверение и паспорт.
Кроме того, сообщалось, что жители страны смогут собственноручно внести данные о себе на Госуслугах с 1 по 25 апреля следующего года.
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