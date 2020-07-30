Россиянам разрешат называться «эльфами» во время переписи населения
Росстат не станет «бороться» с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами. С таким заявлением выступил замруководителя ведомства Павел Смелов, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что на предыдущей переписи таких шутников было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало.
«Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — заявил Смелов.
При этом, он призвал россиян отнестись к переписи населения ответственно. Павел Смелов подчеркнул важность достоверности данных при её проведении, поскольку сведения о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сообщают Известия.
Напомним, всероссийская перепись населения, которая не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 год. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.
Он добавил, что апрель 2021 года - это вполне комфортный срок для ведомства. По его словам, оно успеет качественно и хорошо подготовиться к мероприятию, а также провести необходимую информационную кампанию.
Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Однако в начале апреля Росстат предложил перенести мероприятие на 2021 год, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru