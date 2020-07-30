Россиянам разрешат называться «эльфами» во время переписи населения

Росстат не станет «бороться» с россиянами, которые в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами. С таким заявлением выступил замруководителя ведомства Павел Смелов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что на предыдущей переписи таких шутников было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало.

«Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — заявил Смелов.

При этом, он призвал россиян отнестись к переписи населения ответственно. Павел Смелов подчеркнул важность достоверности данных при её проведении, поскольку сведения о числе проживающих в каком-либо регионе людей и условиях их проживания позволят властям составить планы развития территорий, сообщают Известия.