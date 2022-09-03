Глава Росприроднадзора провела урок экологии для школьников Камчатки

Радионова предоставила школьникам возможность воспользоваться интерактивными методами обучения с помощью экоплатформы Гриниум, которую поддержал Росприроднадзор. В VR-игре ученики сортировали отходы, учились выбирать то, что полезно планете и отказываться от факторов, которые влияют на нее негативно, например, пластиковых пакетов, одноразовых стаканчиков и прочего.

По словам главы Росприроднадзора, уроки «Экологии», которые организует ведомство в регионах, привлекут внимание к проблемам сохранения окружающей среды и экологии более 2,5 школьников.

«Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия – делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее», – отметила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Международная детско-юношеская просветительская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в прошлом году. Участвовать в конкурсном отборе могут дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт экологияделокаждого.рф до 1 октября этого года. Для участников создали девять номинаций: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение», «Экосемья» и «Экошкола».

Кроме ценных призов и денежных сертификатов от спонсоров победителей премии и обладателей специальных призов ждут путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» и путешествия по России.

Генеральным партнером проекта является АНО «Центр «Арктические инициативы».

В число федеральные партнеров вошли компании: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, Российское общество «Знание».

Генеральный информационный партнёр РИА Новости, МИА и радио Sputnik, генеральный радиопартнер – Business FM.

Также в числе партнеры проекта киностудия «Союзмультфильм», РДШ, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и другие.

