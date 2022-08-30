Росприроднадзор проведет открытые уроки «Экологии» во всех субъектах РФ

Росприроднадзор стал партнером Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», которую проведет с 1 по 9 сентября Всероссийское общество «Знание». Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Отмечается, что в рамках акции Радионова проведет открытый урок «Экологии» на Камчатке, а специалисты службы проведут аналогичные активности во всех субъектах России. Отмечается, что в ходе акции «Поделись своим Знанием» ученые, историки, государственные и общественные деятели проведут уроки, лекции, мастер-классы и семинары. В них они расскажут, в частности, об истории, достижениях науки и технологий, культуре и экологии. Как подчеркнула Радионова, уроки «Экологии» смогут привлечь к вопросам заботы об окружающей среде свыше 2,5 тысяч детей и подростков.

Также глава ведомства напомнила о премии «Экология – дело каждого», которая была создана в целях просвещения молодежи в вопросах сбережения природы. По ее словам, в этом году в премии будут участвовать 25 тысяч участников и более 20 стран мира.

Так, международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» была учреждена Росприроднадзором весной 2021 года. Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет могут присылать свои работы для участия в девяти номинациях. Победители премии и обладатели специальных призов от жюри и партнеров проекта смогут получить в подарок смартфоны, планшеты, денежные сертификаты и путешествия по всей России.

Генеральным партнером проекта стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами выступили АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орленок», Московский зоопарк и гранд отель «Жемчужина». Генеральным информационным партнером премии является РИА Новости. Международным информационным партнером выступило Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM.

Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, телеканал «МИР», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и многие другие.

