Глава Роспотребнадзора призвала россиян привиться от коронавируса в ближайшие десять дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до начала летнего сезона. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам привиться перед летним сезоном нужно обязательно, вакцина есть, все пункты вакцинации доступны, на это у граждан есть 7 дней в неделю.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru