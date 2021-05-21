Глава Роспотребнадзора призвала россиян привиться от коронавируса в ближайшие десять дней

По ее словам привиться перед летним сезоном нужно обязательно, вакцина есть, все пункты вакцинации доступны, на это у граждан есть 7 дней в неделю.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем,

