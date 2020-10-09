Глава Роспотребнадзора посоветовала не ездить на юг с детьми

По словам Поповой, это использование общественного транспорта и перелетов «не будет правильным решением». Она добавила, что сезонный прирост наблюдается во всем мире.

По мнению главы ведомства, лучшим вариантом является дача, если есть такая возможность.

Напомним, с 5 октября все школы Москвы по распоряжению мэра Сергея Собянина закрылись на каникулы по 18 октября.







