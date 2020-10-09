Глава Роспотребнадзора посоветовала не ездить на юг с детьми
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не ездить на море с детьми на фоне роста числа заражений новой коронавирусиной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Поповой, это использование общественного транспорта и перелетов «не будет правильным решением». Она добавила, что сезонный прирост наблюдается во всем мире.
По мнению главы ведомства, лучшим вариантом является дача, если есть такая возможность.
Напомним, с 5 октября все школы Москвы по распоряжению мэра Сергея Собянина закрылись на каникулы по 18 октября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Президент Киргизии назвал условие своей отставки
- Путин призвал остановить военные действия в Карабахе
- В Армении запретили агитацию против обороноспособности страны и Карабаха
- Захарова: РФ ответит на возможные санкции из-за Навального
- Фильм «Блокадный дневник» получил гран-при ММКФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru