COVID попирает права. Москвичей вновь ограничили
Власти Москвы ужесточают противоэпидемические меры, некоторые из которых противоречат действующему законодательству.
Два антирекорда поставлены в Москве коронавирусом: за прошедшие сутки выявлены 4 тысячи новых заболевших, госпитализированы более 1 тысячи пациентов с COVID, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Сам же градоначальник Сергей Собянин объявил о новых мерах противодействия коронавирусу. Это, в частности, приостановка действия социальных карт для льготного проезда в общественном транспорте жителей старше 65 лет и школьников, у которых сейчас каникулы.
Ранее он рекомендовал вывозить детей на каникулах на дачу или оставлять дома, проследить, чтобы они не посещали людные места и по возможности не общались с пожилыми родственниками, которые переносят заболевание существенно тяжелее. Закрыты как учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Гулять детям разрешается во дворе своего дома или ближайшем парке. Пенсионерам, беременным и людям с хроническими заболеваниями был рекомендован домашний режим. Покидать жилище они могут, чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор, погулять в парк или во двор.
Но это еще не все: работодателей, которым ранее было предписано перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, с 12 октября указом мэра Москвы обязали еженедельно предоставлять данные об этих работниках. В числе затребованных сведений номер мобильного телефона сотрудника, госномер его транспортного средства или номер электронной карты «Тройка», «Стрелка», социальной карты или безлимитного месячного проездного билета. Весной этих сведений с работодателей не требовали: граждане предоставляли их самостоятельно при оформлении электронного пропуска на передвижение по городу.
К требованию о предоставлении данных об «удаленщиках» городские власти приложили напоминание о том, что отказ от предоставления или предоставление неполных сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Для должностных лиц - от 10 тысяч рублей, для предпринимателей без юридического лица — от 30 тысяч, для юрлиц — от 100 тысяч.
Очевидно, что часть затребованных сведений о работниках относится к разряду персональных данных. По Трудовому кодексу, работодателю запрещено передавать персональные данные работника третьим лицам без его согласия, тем более, в неясных целях. Понятно, конечно, что эти сведения нужны властям, чтобы контролировать соблюдение «удаленки». Но это не относит требование властей к исключению, прописанному в статье 88-й ТК РФ, где речь идет о случаях, когда передача персональных данных работника без его согласия необходима в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью его самого.
Получается «коронавирусное осложнение»: власти заставляют работодателей нарушить Трудовой кодекс. Причем, под угрозой штрафов.
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