В России зарегистрировали 9803 случая коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 803 новых случая заражения коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 выросло до 4 428 239 человек.
По данным оперштаба, за сутки от инфекции вылечился 2 061 житель страны, общее число выздоровевших россиян достигло 4 037 036.
При этом в минувшие сутки было зафиксировано 460 смертей от COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 93 824 жителя РФ.
Накануне cуточный прирост новых случаев COVID-19 составлял 8998, напоминает RT.
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Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru