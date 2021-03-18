В России зарегистрировали 9803 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировано 9 803 новых случая заражения коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 выросло до 4 428 239 человек.

По данным оперштаба, за сутки от инфекции вылечился 2 061 житель страны, общее число выздоровевших россиян достигло 4 037 036.

При этом в минувшие сутки было зафиксировано 460 смертей от COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 93 824 жителя РФ.

Накануне cуточный прирост новых случаев COVID-19 составлял 8998, напоминает RT.

