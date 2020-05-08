Глава Роспотребнадзора назвала сроки отмены карантина по COVID-19
Ряд правил безопасности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции сохранятся в России до момента изобретения вакцины. С такой перспективной оценкой выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Эту тему она затронула в ходе совещания с членами фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает ТАСС.
По словам Главного государственного санитарного врача, россиянам придётся изменить правила жизни на какое-то время, возможно, до конца текущего года. Срок может быть сокращён, если появится надёжная вакцина, либо вирус уйдёт естественным путём.
Попова рассказала о разработке методических рекомендаций для разных отраслей экономики и жизни с целью приспособиться к сосуществованию с COVID-19. Как отмечает Ura.ru, ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения, действующие в стране в связи с эпидемией, будут отменяться в три этапа.
Между тем, по мнению некоторых экспертов, через 1 -2 месяца после карантина россиян может ожидать вспышка психо-травматических расстройств. Такое мнение в эфире ОТР высказал Алексей Рощин - директор центра социологии и социальной психологии при Московском институте экономики и управления в промышленности.
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