Глава Роспотребнадзора назвала сроки отмены карантина по COVID-19

По словам Главного государственного санитарного врача, россиянам придётся изменить правила жизни на какое-то время, возможно, до конца текущего года. Срок может быть сокращён, если появится надёжная вакцина, либо вирус уйдёт естественным путём.

Попова рассказала о разработке методических рекомендаций для разных отраслей экономики и жизни с целью приспособиться к сосуществованию с COVID-19. Как отмечает Ura.ru, ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения, действующие в стране в связи с эпидемией, будут отменяться в три этапа.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, через 1 -2 месяца после карантина россиян может ожидать вспышка психо-травматических расстройств. Такое мнение в эфире ОТР высказал Алексей Рощин - директор центра социологии и социальной психологии при Московском институте экономики и управления в промышленности.

