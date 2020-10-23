Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в России напряжённой

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее дал свою оценку текущей ситуации по коронавирусу. Он подчеркнул, что в Кремле обеспокоены ситуацией активного прогресса эпидемии.

Дмитрий Песков отметил, что именно по этой причине предпринимаются активные усилия, направленные на соблюдение жителями России строгих мер предосторожности и профилактики COVID-19, пишет RT.