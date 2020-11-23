Глава Роспотребнадзора назвала регионы с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусом

Самые высокие показатели распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в восьми регионах России. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора, наиболее сложная ситуация с распространением инфекции сложилась в Санкт-Петербурге, Вологодской и Смоленской областях, республиках Алтай и Крым, Пермском крае, Еврейской Автономной области, а также в Ненецком Автономном округе. Главный санитарный врач отметила, что в этих регионах зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости и дальнейшего распространения коронавируса.

Кроме того, Попова отметила, что за прошедшую неделю в целом по стране показатель репродукции инфекции держался на уровне единицы. В 53 субъектах Российской Федерации в последние две недели этот показатель был на уровне 1 и ниже.

Ранее главный санитарный врач России рассказала, люди какого возраста заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего.



