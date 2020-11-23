Глава Роспотребнадзора назвала регионы с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусом
Самые высокие показатели распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в восьми регионах России. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора, наиболее сложная ситуация с распространением инфекции сложилась в Санкт-Петербурге, Вологодской и Смоленской областях, республиках Алтай и Крым, Пермском крае, Еврейской Автономной области, а также в Ненецком Автономном округе. Главный санитарный врач отметила, что в этих регионах зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости и дальнейшего распространения коронавируса.
Кроме того, Попова отметила, что за прошедшую неделю в целом по стране показатель репродукции инфекции держался на уровне единицы. В 53 субъектах Российской Федерации в последние две недели этот показатель был на уровне 1 и ниже.
Ранее главный санитарный врач России рассказала, люди какого возраста заражаются коронавирусной инфекцией чаще всего.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- В Петербурге студентам разрешили выходить из общежития на один час в день
- Экс-глава «Известий» Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве
- СМИ назвали кандидата на должность Чубайса в «Роснано»
- Российский миротворец ранен в Карабахе, азербайджанский военный погиб
- Google могут оштрафовать в России на 5 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru