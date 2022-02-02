Попова: Привитым не нужна изоляция после контакта с больным

«Нет, не нужно! Это наше правило!», — заявила она. По ее словам, уже существуют исследования на этот счет, из которых следует, что у получивших вакцину и переболевших людей концентрация вируса меньше, а период его выделения небольшой.

Напомним, Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

