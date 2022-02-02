Попова: Привитым не нужна изоляция после контакта с больным
Имеющим прививку от COVID-19 при контакте с зараженным коронавирусом нет необходимости соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Нет, не нужно! Это наше правило!», — заявила она. По ее словам, уже существуют исследования на этот счет, из которых следует, что у получивших вакцину и переболевших людей концентрация вируса меньше, а период его выделения небольшой.
Напомним, Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Попова исключила введение локдауна из-за коронавируса
- Госдолг США впервые преодолел отметку в $30 трлн
- Попова: Привитым не нужна изоляция после контакта с больным
- Польша раскритиковала Германию за отказ поставлять оружие Украине
- Названа доля России на рынке мировой криптовалюты
- Небензя: Минские соглашения должны выполняться в полном объеме
- Псаки рассказала, кто несет ответственность за кризис вокруг Украины
- В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»
- Небензя: Созванное США заседание СБ ООН по Украине - провокация
- Стало известно, какое наследство оставил артист Куравлев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru