Глава Рособрнадзора не исключил появления экзамена по арабскому языку в списке ЕГЭ

Он отметил, что министр образования ОАЭ побывал в России и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в РФ изучался арабский язык. По словам Музаева, в ОАЭ готовы поучаствовать в этом, а также оказать методическую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, для появления возможности преподавать арабский язык в российских школах нужно разработать федеральный государственный образовательный стандарт, а на его базе разработать учебники и опробовать их.

Ранее сообщалось, что перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет. Музаев говорил, что экзамен должен быть одинаковым и объективным для всех школ, всех регионов, пока не все учреждения могут качественно провести такой экзамен дистанционно. При этом он не исключил такой вариант проведения в будущем, передает «Радиоточка НСН».

