Глава Рособрнадзора: Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали на федеральном портале проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. Согласно документу, экзамен планируется провести с 22 марта по 1 июля. При этом ЕГЭ будет разбит на три периода: досрочный (с 22 марта по 12 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля) и дополнительный (4-9 сентября). Для первых двух предусмотрены резервные дни. Что касается предметов, что ЕГЭ по географии, литературе и химии запланированы на 23 мая, по русскому языку - на 28 мая, по математике базового и профильного уровней - на 31 мая, передает «Радиоточка НСН».

