Глава Рособрнадзора: Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет
Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.
По его словам, экзамен должен быть одинаковым и объективным для всех школ, для всех регионов, пока не все учреждения могут качественно провести такой экзамен дистанционно. При этом он не исключил такой вариант проведения в будущем.
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали на федеральном портале проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год. Согласно документу, экзамен планируется провести с 22 марта по 1 июля. При этом ЕГЭ будет разбит на три периода: досрочный (с 22 марта по 12 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля) и дополнительный (4-9 сентября). Для первых двух предусмотрены резервные дни. Что касается предметов, что ЕГЭ по географии, литературе и химии запланированы на 23 мая, по русскому языку - на 28 мая, по математике базового и профильного уровней - на 31 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru