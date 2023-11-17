Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали на федеральном портале проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год.
Согласно документу, экзамен планируется провести с 22 марта по 1 июля. При этом ЕГЭ будет разбит на три периода: досрочный (с 22 марта по 12 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля) и дополнительный (4-9 сентября). Для первых двух предусмотрены резервные дни.
Что касается предметов, что ЕГЭ по географии, литературе и химии запланированы на 23 мая, по русскому языку - на 28 мая, по математике базового и профильного уровней - на 31 мая.
На июнь запланированы ЕГЭ по обществознанию (4 июня), информатике (7 и 8 июня), истории и физике (10 июня), биологии (13 июня). Экзамены по иностранным языкам пройдут 13, 17 и 18 июня.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой, у которой до сих пор есть действующие авторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru