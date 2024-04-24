Глава Росфинмониторинга: При теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть
Международная пособническая сеть применялась для реализации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.
Как отметил руководитель федеральной службы, события в «Крокусе» были «чудовищным по своей сути» актом против мирного населения.
«Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — указал Чиханчин.
По его словам, исполнителей преступления обеспечили финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, предусмотрели пути отхода, а действия злоумышленников четко координировались кураторами.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», напоминает «Свободная пресса». В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. Правоохранители арестовали четырех непосредственных исполнителей преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru