«Родители должны чутко реагировать на детские увлечения. Если ребенок становится замкнутым, если он себя плохо чувствует в коллективе, он должен находить поддержку в семье. В противном случае это приводит к психозам, к отклонениям в поведении, в учебе, а потом может вызвать серьезные проблемы, вплоть до попыток суицида. Важно следить за тем, чтобы не было никаких тревожных отклонений. Нужно общаться с детьми, спрашивать, как дела в школе, обижают их или нет. Должен быть если не ежедневный, то, по крайней мере, еженедельный мониторинг всего происходящего. Если ребенок говорит, что его в школе буллят, что он не очень популярен или его выставляют в негативном сегменте, на это нужно молниеносно реагировать. Возможно, даже стоит ввести в школах систему мониторинга по четвертям, чтобы дети, например, каждую четверть проходили психологическое тестирование. Это будет более системно давать информацию государству, что происходит в молодежной среде», — сказал Свинцов.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что школьные психологи физически не способны справиться со своими задачами — сказывается и огромное количество детей, и невозможность провести полноценную диагностику, и отсутствие конфиденциальности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

