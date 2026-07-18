Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
Том Холланд, известный по роли Человека‑паука, в эфире шоу Goat Talk назвал лучшего супергероя в истории. По его мнению, это Железный человек, воплощённый на экране Робертом Дауни‑младшим.
Актёр подчеркнул уникальность интерпретации Дауни: в отличие от многих других героев комиксов, чей образ воплощали разные артисты, Тони Старк прочно ассоциируется именно с этим исполнителем. «Человека‑паука или Бэтмена играли разные актёры, но Железный человек — это исключительно заслуга Роберта Дауни‑младшего. Аналогичная ситуация — с Росомахой», — пояснил Холланд.
В том же выпуске шоу участвовал Мэтт Дэймон, партнёр Холланда по картине «Одиссея» Кристофера Нолана. Дэймон отдал пальму первенства Человеку‑пауку — такой выбор явно пришёлся по душе его коллеге.
Дебют Тома Холланда в образе Питера Паркера состоялся в 2016 году в ленте «Первый мститель: Противостояние», и с тех пор актёр прочно вошёл в число центральных фигур киновселенной Marvel. Уже 31 июля зрители смогут увидеть его в новом масштабном проекте — «Человек‑паук: Совершенно новый день», который стартует в мировом прокате, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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