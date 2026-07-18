В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки

В стеклянном домике неподалёку от зоны вылета поселились три питомца: кот Санбао, кошка Цуйхуа и их дочка Цуйго. Для животных создали комфортные условия: в «офисе» есть вентиляция, поилка и площадка для игр. За кошками присматривают сотрудники аэропорта — они не только заботятся о питомцах, но и организуют их регулярные обходы территории: так кошки могут выполнять свою главную задачу — охотиться на мышей.



Путешественники нередко задерживаются возле домика, чтобы сделать фото с пушистыми обитателями. А администрация аэропорта делится в соцсетях историями о буднях своего необычного «отдела по борьбе с мышами».

Ранее заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сказал НСН, что фильм о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве станет очень ярким и востребованным у зрителей — о грядущей популярности говорит уже одно то, что после короткого упоминания в интервью о будущей картине вспыхнул такой ажиотаж.

