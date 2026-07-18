Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году

На данный момент картина располагается на второй строчке рейтинга кассовых сборов в России: впереди неё — только комедия «На деревню дедушке 2». Зрители могут посмотреть фильм в двух вариантах: в дублированной версии либо на оригинальном языке с субтитрами на русском.



Лента уже закрепилась в статусе самого успешного зарубежного релиза в РФ с 2022 года — она обошла по выручке картину «Иллюзия обмана 3», чьи сборы составили 1,924 миллиарда рублей. Не менее внушительны и мировые показатели байопика: его кассовые доходы превысили 1 миллиард долларов.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.

