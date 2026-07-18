Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
Биографический фильм «Майкл», рассказывающий о судьбе Майкла Джексона, преодолел отметку в 2 миллиарда рублей в российском прокате. Этого результата лента добилась через полтора месяца после выхода на экраны — премьера прошла 28 мая.
На данный момент картина располагается на второй строчке рейтинга кассовых сборов в России: впереди неё — только комедия «На деревню дедушке 2». Зрители могут посмотреть фильм в двух вариантах: в дублированной версии либо на оригинальном языке с субтитрами на русском.
Лента уже закрепилась в статусе самого успешного зарубежного релиза в РФ с 2022 года — она обошла по выручке картину «Иллюзия обмана 3», чьи сборы составили 1,924 миллиарда рублей. Не менее внушительны и мировые показатели байопика: его кассовые доходы превысили 1 миллиард долларов.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Байопик «Майкл» стал вторым фильмом в России с кассой более 2 млрд рублей в 2026 году
- Том Холланд назвал своего самого любимого супергероя
- В аэропорту Китая появился «отдел по борьбе с мышами», в котором работают бездомные кошки
- Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной
- СМИ: Законопроект о санкциях против РФ усилил опасения США о положении доллара
- Третья армия «Южной» группировки войск вышла на окраины Николаевки
- Захарова назвала корпорацию Palantir одной из главных угроз современному миру
- В Ленинградской области обломки БПЛА упали на судно в Финском заливе
- В ФРГ назвали обоснованным возвращение молодых украинцев в зону боевых действий
- В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции