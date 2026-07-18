Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной
В интервью агентству ТАСС Александр Фокин, возглавляющий управление театров Департамента культуры Москвы, заявил, что внедрённая более года назад система именных билетов доказала свою эффективность.
Как пояснил чиновник, фиксация персональных данных зрителей способствует повышению уровня безопасности — участники театрального процесса осознают, что их данные отслеживаются системой. Кроме того, мера оказалась действенной в борьбе с перекупщиками: объём нелегальной перепродажи билетов существенно сократился.
Правила реализации билетов изменились в марте прошлого года: теперь для покупки необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Возврат билетов допускается исключительно в офлайн‑режиме и не позже чем за 10 дней до даты показа.
Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти в пресс-центре НСН рассказывал, почему актеры любят выступать на летних театральных сценах, несмотря на непредсказуемость погоды и другие факторы.
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