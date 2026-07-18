Власти Москвы признали систему именных билетов в театрах эффективной

Как пояснил чиновник, фиксация персональных данных зрителей способствует повышению уровня безопасности — участники театрального процесса осознают, что их данные отслеживаются системой. Кроме того, мера оказалась действенной в борьбе с перекупщиками: объём нелегальной перепродажи билетов существенно сократился.



Правила реализации билетов изменились в марте прошлого года: теперь для покупки необходимо предъявить документ, подтверждающий личность. Возврат билетов допускается исключительно в офлайн‑режиме и не позже чем за 10 дней до даты показа.

Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти в пресс-центре НСН рассказывал, почему актеры любят выступать на летних театральных сценах, несмотря на непредсказуемость погоды и другие факторы.

