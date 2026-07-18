СМИ: Законопроект о санкциях против РФ усилил опасения США о положении доллара

По информации издания, в Вашингтоне столкнулись с противоречивой ситуацией: конгрессмены настаивают на усилении экономического давления на РФ и её партнёров, тогда как в Белом доме опасаются негативных последствий для американской валюты. Санкционные меры подталкивают государства к поиску других платёжных инструментов — в частности, к более широкому применению юаня в трансграничных сделках.



The New York Times подчёркивает, что за последние пять лет санкционная политика США заметно активизировалась. Так, в 2024 году американские власти ввели 3 тысячи новых ограничений, но в 2025 году темпы их принятия замедлились: президент Трамп отдаёт приоритет таможенным пошлинам как способу внешнеполитического воздействия.



Против законопроекта об антироссийских санкциях ранее выступили демократы Брэд Шнайдер (штат Иллинойс) и Дон Бейер (штат Вирджиния), представляющие Палату представителей. Версия документа, поступившая в Сенат, предусматривает ограничительные меры против высокопоставленных российских чиновников и военных, госкомпаний, а также зарубежных фирм, которые, по данным США, содействуют российскому оборонно‑промышленному комплексу.



При этом в проекте произошли изменения по сравнению с прежними предложениями: вместо 500‑процентных пошлин на товары из стран, покупающих российские энергоносители, теперь речь идёт о 100‑процентных тарифах для пяти крупнейших импортёров нефти и газа из РФ, а также для пяти государств, которые, как полагают в Вашингтоне, помогают России обходить санкционные режимы в энергетической сфере. Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничения в отношении судов «теневого флота».



14 июля Трамп заявил, что вероятность одобрения законопроекта достаточно велика, но при этом отметил, что не участвовал в обсуждении ряда важных пунктов — в том числе касающихся планов США вводить вторичные санкции против стран‑партнёров России, таких как Индия и Китай, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Как позже сообщил портал Axios, пока нет ясности относительно того, когда Сенат планирует рассмотреть данную инициативу.

