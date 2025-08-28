Глава РКК «Энергия» опроверг слухи об увольнении и продаже предприятия
28 августа 202517:53
Информация о якобы продаже ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» частному лицу не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил глава компании Игорь Мальцев.
По его словам, информация о якобы его отставке также является фейком.
«РКК «Энергия» продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности», - сказал он.
Ранее китайская автомобильная компания Geely заявила, что информация о якобы её намерении уйти из России не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Волшебный мультик!»: Степанцов об экранизации «Дьявольской мессы»
- Глава РКК «Энергия» опроверг слухи об увольнении и продаже предприятия
- Экс-директора московского театра задержали по подозрению в хищении
- Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
- СМИ: «Яндекс» оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»
- «Допустят за три дня»: Губерниев раскрыл, когда россиян вернут на Олимпиаду
- Международный фестиваль «Ночь света» стартует в Гатчине
- Мэр Самары назвал фейком сообщения об эвакуации одного из районов города
- Клуб «Лето Побед» посетили около 6 тысяч детей во время каникул
- Психиатр рассказал, когда забота о здоровье становится нездоровой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru