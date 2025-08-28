Глава РКК «Энергия» опроверг слухи об увольнении и продаже предприятия

По его словам, информация о якобы его отставке также является фейком.

«РКК «Энергия» продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности», - сказал он.

Ранее китайская автомобильная компания Geely заявила, что информация о якобы её намерении уйти из России не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».