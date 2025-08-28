Глава РКК «Энергия» опроверг слухи об увольнении и продаже предприятия

Информация о якобы продаже ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» частному лицу не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил глава компании Игорь Мальцев.

По его словам, информация о якобы его отставке также является фейком.

«РКК «Энергия» продолжает стабильно работать, выполняя возложенные на нас обязанности», - сказал он.

ФОТО: РИА Новости
