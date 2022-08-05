Директор Института теоретической и прикладной механики арестован по делу о госизмене
Директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене.
Ранее по обвинению в госизмене был арестован главный научный сотрудник этого института Анатолий Маслов, сообщает ТАСС. В учреждении в связи с этим прошли «оперативные мероприятия».
Сейчас, по данным агентства, Шиплюк находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Александр Шиплюк - известный российский ученый: член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он считается крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Ранее заведующий лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер умер в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами в период работы на международной конференции в Китае.
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