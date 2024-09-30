Глава РАН Красников: Многие школьные учебники несбалансированы

«Мы отмечаем, что у нас многие учебники несбалансированы. В частности, потому что наука и техника сегодня развиваются очень быстро, и мы видим, что некоторые авторы хотят сразу же всю эту информацию передать школьникам», – сказал Красников в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, с августа 2024 года РАН снова начала проводить экспертизу школьных учебников.

Красников уверен, что сначала детям нужно давать основы, помогать понять принципы, а потом уже переходить к современным технологиям.

Ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания теории Чарльза Дарвина в школах, напоминает RT.

