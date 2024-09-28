РАН: В СНГ в учебниках Россию представляют колониальным государством

В учебных пособиях, по которым обучаются школьники в странах СНГ, Россию представляют колониальным государством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения ученых института научной информации по общественным наукам РАН.

Отмечается, что намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие бывших республик СССР.

По данным источника, в казахстанских учебниках говорится о том, что Москва якобы пыталась использовать соседнее государство в экономических и воинских целях. При этом в азербайджанских пособиях действия советских властей преподносят как вторжение, организованное «предательскими силами», а в Узбекистане процесс присоединения республики к СССР преподают как насильственное завоевание.

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Между тем, более положительную оценку России дают в учебниках в Таджикистане и Киргизстане. Там авторы пособий рассказывают о вкладе Москвы в развитие промышленности и народного хозяйства этих государств.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал школы участвовать в воспитании детей.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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