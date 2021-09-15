Надуманная проблема? В России решают, что делать с мигрантами
В деле о смерти пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново появились новые подробности. Тем временем, эксперты НСН рассказали, как решить вопрос с мигрантами.
В новостях все чаще можно прочитать сообщения о преступлениях мигрантов в России. В том числе, появляются новые подробности по самому резонансному делу последних дней - насильственной смерти пенсионерки в подмосковной деревне Бужаниново. Как сообщали следственные органы, по подозрению в совершении убийства пожилой женщины были задержаны двое граждан Таджикистана. После этого местные жители провели народный сход с требованием выселить всех мигрантов из местного общежития.
По указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева эта просьба была выполнена. Но теперь выясняется, что обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бужаниново не жили в общежитии. По крайней мере, накануне об этом заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев на встрече с жителями, передает ТАСС.
По его словам, они жили на дачном частном участке в «Приозерье», на расстоянии более двух километров от дома пенсионерки.
«Проблема с мигрантами в деревне надуманная», - заявил в свою очередь директор предприятия «Экоокна», где работали выселенные мигранты Андрей Филоненко.
«Все мигранты переселены из Бужаниново в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах. Все они трудоустроены официально», - передает его слова ТАСС. Токарев пообещал, что мигрантов больше не будут селить в общежитие, а замначальника районной полиции Николай Голястов сказал, что откроет в деревне опорный пункт ведомства.
Надуманная или нет проблема с мигрантами не только в деревне, но и в целом по стране, можно понять, изучив статистику. Так, за первые восемь месяцев 2021 года количество изнасилований в Москве увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту числа изнасилований способствует то, что в Россию на заработки приезжает все больше мигрантов без семьи, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антонян.
«Во-первых, у нас в стране стало гораздо больше мигрантов, которые живут здесь без семьи, мужчины. Во-вторых, наверное, в прошлом году больше укрывали факты изнасилований, чем сейчас, иначе я ничем не могу это объяснить», - отметил Антонян.
Также в последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов. В связи с этим экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предложил ужесточить миграционную политику.
«Почему они позволяют себе, находясь в другой стране, проявлять агрессию? Это недоработки службы, которая должна отвечать за их адаптацию и контролировать их, чтобы они вели себя законопослушно. Это недоработка, в том числе оперативных служб, которые должны иметь свои оперативные позиции среди мигрантов. Это недоработка диаспор, которые должны контролировать своих людей, которые устраивают драки на территории Москвы или других городов. Люди, которые приехали в Россию работать и зарабатывать, должны работать и зарабатывать, а не выяснять межличностные отношения, сбиваться в какие-то банды и устраивать погромы в наших городах», - считает эксперт.
По его словам, штрафовать за драки бесполезно.
«Здесь нужно мгновенно депортировать из РФ с запретом въезда на несколько лет, а то и пожизненно», - высказал свою позицию юрист.
Впрочем, московские власти, напротив, считают, что количество мигрантов в столице недостаточное. Они заявили, что городу не хватает порядка 200 тысяч строителей-мигрантов. Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов заявил НСН, что со строительством в Москве можно справиться и без мигрантов.
«У нас получается, что, если мигрантов не будет, вся Москва «умрет», - некому будет убирать мусор, заниматься строительством, работать в такси и так далее? На самом деле, это все не так. Москве уже много лет, и ее в 1147 году основали не мигранты. И работали там не мигранты, а москвичи, и было все нормально», - отметил парламентарий.
А депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб в эфире НСН и вовсе предложила заменить мигрантов выпускниками девятых классов. Она подчеркнула, что речь идет только о той части выпускников, которые не будут поступать в университеты и колледжи.
«К сожалению, это целая прослойка молодых людей, которые никогда не станут академиками, не скажут великое слово в развитии человечества. Но они вполне способны овладеть оплачиваемой специальностью и руками зарабатывать хорошие деньги. Я предлагаю с учетом развития отрасли дать эту возможность нашей молодежи», - заявила она.
Сегодня в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная миграция: чем грозит увеличение числа мигрантов в России?» Её участники оценят миграционную ситуацию в России, а также дадут свою оценку росту преступности.
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