Надуманная проблема? В России решают, что делать с мигрантами

«Проблема с мигрантами в деревне надуманная», - заявил в свою очередь директор предприятия «Экоокна», где работали выселенные мигранты Андрей Филоненко.

«Все мигранты переселены из Бужаниново в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах. Все они трудоустроены официально», - передает его слова ТАСС. Токарев пообещал, что мигрантов больше не будут селить в общежитие, а замначальника районной полиции Николай Голястов сказал, что откроет в деревне опорный пункт ведомства.

Надуманная или нет проблема с мигрантами не только в деревне, но и в целом по стране, можно понять, изучив статистику. Так, за первые восемь месяцев 2021 года количество изнасилований в Москве увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту числа изнасилований способствует то, что в Россию на заработки приезжает все больше мигрантов без семьи, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, криминолог Юрий Антонян.

«Во-первых, у нас в стране стало гораздо больше мигрантов, которые живут здесь без семьи, мужчины. Во-вторых, наверное, в прошлом году больше укрывали факты изнасилований, чем сейчас, иначе я ничем не могу это объяснить», - отметил Антонян.

Также в последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов. В связи с этим экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предложил ужесточить миграционную политику.

«Почему они позволяют себе, находясь в другой стране, проявлять агрессию? Это недоработки службы, которая должна отвечать за их адаптацию и контролировать их, чтобы они вели себя законопослушно. Это недоработка, в том числе оперативных служб, которые должны иметь свои оперативные позиции среди мигрантов. Это недоработка диаспор, которые должны контролировать своих людей, которые устраивают драки на территории Москвы или других городов. Люди, которые приехали в Россию работать и зарабатывать, должны работать и зарабатывать, а не выяснять межличностные отношения, сбиваться в какие-то банды и устраивать погромы в наших городах», - считает эксперт.

По его словам, штрафовать за драки бесполезно.

«Здесь нужно мгновенно депортировать из РФ с запретом въезда на несколько лет, а то и пожизненно», - высказал свою позицию юрист.

Впрочем, московские власти, напротив, считают, что количество мигрантов в столице недостаточное. Они заявили, что городу не хватает порядка 200 тысяч строителей-мигрантов. Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов заявил НСН, что со строительством в Москве можно справиться и без мигрантов.