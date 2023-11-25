Глава Пензы выступил против мемориальных досок участникам СВО на стенах школ

Глава Пензы Александр Басенко выступил против мемориальных досок участникам спецоперации на стенах школ.

Дарье Дугиной поставят памятник

Так Басенко поддержал директора одной из школ, который выступил против установки мемориалов. Он подчеркнул, что надо задуматься о влиянии большого числа уголков памяти на детей. По его мнению сейчас не нужно создавать «некрополи на зданиях школ».

«Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — предложил он.

Басенко также отметил, что сейчас нужно «работать над патриотическим воспитанием детей, чтобы они пошли в армию на срочную службу», отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияШколаМемориалПенза

Горячие новости

Все новости

партнеры