Глава Пензы выступил против мемориальных досок участникам СВО на стенах школ

Так Басенко поддержал директора одной из школ, который выступил против установки мемориалов. Он подчеркнул, что надо задуматься о влиянии большого числа уголков памяти на детей. По его мнению сейчас не нужно создавать «некрополи на зданиях школ».



«Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — предложил он.

Басенко также отметил, что сейчас нужно «работать над патриотическим воспитанием детей, чтобы они пошли в армию на срочную службу», отмечает «Радиоточка НСН».

