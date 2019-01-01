Глава МВД: Уголовное преследование Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращается. Как сообщает ТАСС, об этом объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По словам главы МВД, решение принято «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления».
Голунова полиция обвинила ранее в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист настаивает, что ему подбросили запрещенные вещества при задержании. Суд отправил его под домашний арест.
Как отмечает RT, глава МВД уточнил, что журналиста освободят из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
Репортер издания «Медуза» последнее время занимался расследованиями фактов коррупции, он также писал о проблемах благоустройства в мэрии Москвы, о черных риелторах, высокопоставленных политиках и похоронном бизнесе.
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