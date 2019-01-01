Глава МВД: Уголовное преследование Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращается. Как сообщает ТАСС, об этом объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По словам главы МВД, решение принято «в связи с недоказанностью участия репортера в совершении преступления».

Голунова полиция обвинила ранее в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист настаивает, что ему подбросили запрещенные вещества при задержании. Суд отправил его под домашний арест.