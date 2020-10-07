Глава МВД РФ призвал ужесточить наказание за повторные правонарушения
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил повысить штрафы за повторные правонарушения.
«При повторном совершении правонарушений необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций», — сказал министр внутренних дел во время выступления в Совете Федерации, передает RT.
Ранее сообщалось, что за парковку на газонах могут ввести единый для всей России штраф в размере от 1,5 до 3 тыс рублей. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Он также заявил, что парковаться на газонах - это хамство.
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