Глава МВД РФ призвал ужесточить наказание за повторные правонарушения

Ранее сообщалось, что за парковку на газонах могут ввести единый для всей России штраф в размере от 1,5 до 3 тыс рублей. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Он также заявил, что парковаться на газонах - это хамство.

