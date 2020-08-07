Следствие не стало вызывать главу МВД Колокольцева свидетелем по делу Голунова

Следствие не стало вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в качестве свидетеля по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пишет РИА Новости.

Ранее адвокат бывшего полицейского Игоря Ляховца, который проходит по делу о подброшенных Голунову наркотиках, Алексей Коврижкин просил допросить генерала в связи с прекращением уголовного дела в отношении Голунова.

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Он пообещал снова потребовать его вызова, когда дело будет рассматриваться в суде, В пятницу участников процесса уведомили об окончании расследования, теперь стороны должны ознакомиться с материалами, после чего их отправят на рассмотрение по существу.

Журнaлистa издaния Meduza Ивaнa Голуновa зaдержaли 6 июня 2019 годa в Москве, обвинив в покушении нa сбыт нaркотиков, напоминает Ura.ru. Грубые нaрушения при его зaдержaнии вызвaли широкий общественный резонaнс. Aктивисты собирaлись у здaния Глaвного упрaвления МВД по Москве с требовaнием освободить репортерa, многие сотрудники СМИ выступили в зaщиту коллеги. 11 июня 2019 годa министр внутренних дел Влaдимир Колокольцев сообщил о зaкрытии уголовного делa против журнaлистa и его освобождении.

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ФОТО: Владимир Колокольцев. Фото с сайта rbc.ru
ТЕГИ:СудИван Голунов Россия
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