Следствие не стало вызывать главу МВД Колокольцева свидетелем по делу Голунова

Следствие не стало вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в качестве свидетеля по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пишет РИА Новости.

Ранее адвокат бывшего полицейского Игоря Ляховца, который проходит по делу о подброшенных Голунову наркотиках, Алексей Коврижкин просил допросить генерала в связи с прекращением уголовного дела в отношении Голунова.