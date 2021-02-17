Глава МВД наказал подчинённых за «урок мужества» с разгоном протеста

Приказом ему объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений, передает Ura.ru.

Такое же предупреждение вынесено ещё двум высокопоставленным сотрудникам МВД - начальнику УРЛС УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу полковнику внутренней службы Сергею Селезневу и его заместителю, руководителю пресс-службы УМВД России по Нижневартовску подполковнику внутренней службы Сергею Усенко.

Ранее сам начальник УМВД ХМАО распорядился провести проверку по факту скандального «урока мужества», на котором полицейские показали на практике старшеклассникам в игровой форме, как силовики работают во время уличных протестов. Видео этого занятия появилось в сети.

