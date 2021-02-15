Курс на жесткость. В Госдуме выступили против либерализации законов о митингах

При этом он согласился, что власти необходимо скорректировать свое отношение к массовым акциям протеста.

«Нет смысла власти в лице силовых органов реагировать на все мероприятия, все действия граждан, которые происходят на улице. Надо адекватно реагировать, зачастую не реагировать вообще, потому что не все действия граждан даже в небольших группах могут привести к какому-то негативу. Люди имеют право в соответствии с конституцией выразить мнение об общественно-политической жизни. Это не значит, что каждое телодвижение граждан должно быть отслежено, жестко пресечено», - отметил депутат.

Почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН поддержала инициативу о либерализации КоАП, однако отметила, что пока не знает деталей.

«Я поддерживаю все, что касается либерализации уголовного или административного наказания. Но если он предложил отменить штрафы и оставить аресты, общественные работы и другие виды наказания, то это совсем неправильно. Изменения в законодательстве должны быть направлены на либерализацию, юридическое просвещение и воспитание людей, которые бы уважительно относились к законам», - пояснила юрист.

Она указала, что либерализация законодательства о массовых мероприятиях назрела.

«Если мы будем ужесточать наказание, люди будут злиться и не понимать, почему наше государство применяет такие жестокие меры воздействия там, где этого не требуется. У нас на всех не хватит следственных изоляторов и КПЗ, кого не надо штрафовать, а сразу сажать. Придется строить еще одно Сахарово, потому что у нас народ не собирается смиряться с тем, что ему не разрешается выражать свое мнение. Права людей нарушаются. Жить становится тяжелее, зарплаты маленькие, цены растут, пенсии смехотворные, медицина поганая, суды несправедливые. Люди выходят каждый за свое, за свою беду», - подчеркнула собеседница НСН.

Айвар напомнила, что парламентарии обязаны защищать интересы своих избирателей, а не правительства или чиновников.

«Каждого депутата я бы призывала поставить на место этих людей, которые выходят, своих детей, своих родственников. Государственная дума должна представлять интересы народа, их выбирает народ, граждане, которые за них голосуют. А у нас получается, что они принимают законы антинародные, антигуманные», - заключила она.

Согласно статье 31 конституции РФ, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

