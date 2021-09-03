Глава МВД наградил оперативников, раскрывших убийство школьницы в Тюмени
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды оперативникам, которые участвовали в раскрытии резонансного убийства восьмилетней школьницы в Тюмени, сообщает пресс-службв МВД РФ.
Глава ведомства отметил, что розыск преступника вели лучшие тюменские полицейские, которым помогали высококвалифицированные специалисты из Москвы.
«Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска... Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена, он задержан и ждёт суда», - подчеркнул министр.
Удостоенных наград полицейских Колокольцев назвал «профессионалами высокого уровня, делом доказавшими свою компетентность и состоятельность», а их работа «является наглядным примером для молодых оперативников».
Восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное. Задержанный по подозрению в совершении преступления Виталий Бережной дал признательные показания. Ленинский районный суд в Тюмени на два месяца отправил его в СИЗО.
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