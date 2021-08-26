«Хранил в холодильнике». СК раскрыл имя убийцы тюменской девочки и жуткие подробности
Следственный комитет России просит арестовать Виталия Бережного, признавшегося в изнасиловании и в убийстве 8-летней девочки в Тюмени. сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, на допросе Бережной дал признательные показания, согласно которым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.
После этого он несколько дней хранил труп ребенка в холодильнике. Позже Бережной, работающий сборщиком мебели, упаковал тело девочки в коробку и спрятал на берегу озера.
Сделал он это только 17 августа, более чем через полтора месяца после убийства ребенка.
Ему планируется предъявить обвинение по статье «убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием», отметила Петренко.
По данным следствия, Бережной более трех лет работал помощником участкового в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, а в Тюмень переехал в 2015 году.
8-летняя Настя Муравьева, жившая без матери с бабушкой и пьющим отцом-уголовником в неблагополучном районе Лесобаза, 30 июня ушла в соседний дом за бесплатным WI-FI, чтобы скачать игру на телефон. Ее тело со следами изнасилования нашли 19 августа в двух километрах от дома. 25 августа МВД объявило о задержании подозреваемого.
В коробке с телом девочки нашли кусок электропровода. Между тем, начиная с 1997 года, в Тюмени было совершено 8 похожих убийств, жертвами которых стали 7 девочек и 1 мальчик. Все школьники были изнасилованы и убиты, а рядом с их телами маньяк оставлял свой фирменный знак – электропровод.
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