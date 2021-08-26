«Хранил в холодильнике». СК раскрыл имя убийцы тюменской девочки и жуткие подробности

После этого он несколько дней хранил труп ребенка в холодильнике. Позже Бережной, работающий сборщиком мебели, упаковал тело девочки в коробку и спрятал на берегу озера.

Сделал он это только 17 августа, более чем через полтора месяца после убийства ребенка.

Ему планируется предъявить обвинение по статье «убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием», отметила Петренко.

По данным следствия, Бережной более трех лет работал помощником участкового в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, а в Тюмень переехал в 2015 году.

8-летняя Настя Муравьева, жившая без матери с бабушкой и пьющим отцом-уголовником в неблагополучном районе Лесобаза, 30 июня ушла в соседний дом за бесплатным WI-FI, чтобы скачать игру на телефон. Ее тело со следами изнасилования нашли 19 августа в двух километрах от дома. 25 августа МВД объявило о задержании подозреваемого.

В коробке с телом девочки нашли кусок электропровода. Между тем, начиная с 1997 года, в Тюмени было совершено 8 похожих убийств, жертвами которых стали 7 девочек и 1 мальчик. Все школьники были изнасилованы и убиты, а рядом с их телами маньяк оставлял свой фирменный знак – электропровод.

