Трамп анонсировал пошлины в 100% на товары из Китая

США увеличат на 100% таможенные пошлины в отношении Китая и введут меры экспортного контроля. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик указал, что Пекин намерен ввести меры экспортного контроля на «практически всю производимую им продукцию». Трамп назвал позицию КНР «исключительно агрессивной».

В ответ на это Вашингтон увеличит любые пошлины, действующие в отношении Китая, и примет меры экспортного контроля в отношении всего критического программного обеспечения. США реализуют ограничения с 1 ноября или ранее.

Ранее Дональд Трамп заявил, что введение тарифных ограничений - исключительное право Вашингтона, и пошлины оказывают «крайне благотворное влияние на экономику».

